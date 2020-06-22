Путешествия в условиях Covid-19: куда можно ехать

В Украине появилась интерактивная карта для планирования путешествий за границу в условиях пандемии коронавируса. Ее представил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Именно с помощью такого сервиса украинцы смогут оперативно узнавать, в какие страны они могут въехать, а куда планировать поездку не стоит. Ведь правила въезда и транзита постоянно обновляются.

Карта имеет два раздела (уровни):

первый — режим въезда украинцев в зарубежные страны;

второй — режим транзитного проезда.

Для удобства все страны обозначили тремя цветами. Зеленый цвет страны разрешает въезд всем, желтый — только тем, у кого есть вид на жительство, а оранжевый — указывает на запрет въезда.

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Как пользоваться картой:

Нужно выбрать страну и нажать на нее на карте.

После этого вы получите на экране информацию о режиме временного въезда, режиме временного транзита и особенностях карантина в этой стране).











В Украине появилась карта для планирования путешествий за границу: куда можно ехать / 3 фотографии

Информацию на карте,которая доступна по ссылке, будут постоянно обновлять. Пока она работает в тестовом режиме.

Со своей стороны, Минздрав Украины разделил страны мира на красную и зеленую зоны по критерию количества активных случаев коронавируса.

В красную зону попали 50 стран, где количество больных — 40 человек на 100 тыс. населения. Согласно списку, украинцам не рекомендуют посещать Великобританию, Нидерланды, Испанию, Францию, Италию, Швецию, соседние Россию и Беларусь, а также США и Канаду.