Подорожі в умовах Covid-19: куди можна їхати

В Україні з’явилася інтерактивна карта для планування подорожей за кордон в умовах пандемії коронавірусу. Її презентував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Саме за допомогою такого сервісу українці зможуть оперативно дізнаватися, у які країни вони можуть в’їхати, а куди планувати поїздку не варто. Адже правила в’їзду та транзиту постійно оновлюються.

Карта має два розділи (рівні):

перший – режим в’їзду українців в іноземні країни;

другий – режим транзитного проїзду.

Для зручності всі країни позначили трьома кольорами. Зелений колір країни дозволяє в’їзд всім, жовтий – тільки тим, у кого є посвідки на проживання, а помаранчевий – вказує на заборону в’їзду.

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Як користуватися картою:

Потрібно обрати країну і натиснути на неї на карті. Після цього ви отримаєте на екрані інформацію щодо режиму тимчасового в’їзду, режиму тимчасового транзиту і особливостей карантину у цій країні).











В Україні з’явилася карта для планування подорожей за кордон: куди можна їхати / 3 фотографии

Інформацію на карті, яка доступна за посиланням, постійно оновлюватимуть. Поки вона працює у тестовому режимі.

Зі свого боку, МОЗ України розділив країни світу на червону і зелену зони за критерієм кількості активних випадків коронавірусу.

До червоної зони потрапили 50 країн, де кількість хворих – 40 осіб на 100 тис. населення. Згідно зі списком, українцям не рекомендують відвідувати Велику Британію, Нідерланди, Іспанію, Францію, Італію, Швецію, сусідні Росію і Білорусь, а також США і Канаду.