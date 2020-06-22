Подорожі в умовах Covid-19: куди можна їхати

В Україні з’явилася інтерактивна карта для планування подорожей за кордон в умовах пандемії коронавірусу. Її презентував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Саме за допомогою такого сервісу українці зможуть оперативно дізнаватися, у які країни вони можуть в’їхати, а куди планувати поїздку не варто. Адже правила в’їзду та транзиту постійно оновлюються.
Карта має два розділи (рівні):
- перший – режим в’їзду українців в іноземні країни;
- другий – режим транзитного проїзду.
Для зручності всі країни позначили трьома кольорами. Зелений колір країни дозволяє в’їзд всім, жовтий – тільки тим, у кого є посвідки на проживання, а помаранчевий – вказує на заборону в’їзду.
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Як користуватися картою:
- Потрібно обрати країну і натиснути на неї на карті.
- Після цього ви отримаєте на екрані інформацію щодо режиму тимчасового в’їзду, режиму тимчасового транзиту і особливостей карантину у цій країні).
Інформацію на карті, яка доступна за посиланням, постійно оновлюватимуть. Поки вона працює у тестовому режимі.
Зі свого боку, МОЗ України розділив країни світу на червону і зелену зони за критерієм кількості активних випадків коронавірусу.
До червоної зони потрапили 50 країн, де кількість хворих – 40 осіб на 100 тис. населення. Згідно зі списком, українцям не рекомендують відвідувати Велику Британію, Нідерланди, Іспанію, Францію, Італію, Швецію, сусідні Росію і Білорусь, а також США і Канаду.