Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который в этом году отменяет обязательную государственную итоговую аттестацию в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщила и. о. министра образования Любомира Мандзий.

Принятый Радой закон предусматривает, что ученики, которые завершают полное общее среднее образование в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации.

Однако выпускники имеют право, по собственному желанию, пройти государственную итоговую аттестацию в форме ВНО.

Этот законопроект президент Владимир Зеленский внес в Раду 17 июня, а на следующий день парламент одобрил его.

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Ранее для 11-классников отменили итоговую аттестацию и обязали всех выпускников сдавать ВНО. Балл за тестирование зачисляли в аттестат и тогда выдавали ученику документы об окончании школы.

В этом году ВНО стало добровольным и его будут сдавать только желающие получить высшее образование. Депутат от Слуги народа Роман Грищук отметил, что этот закон нужен для того, чтобы на треть сократить количество лиц, которые будут сдавать ВНО.

Ученикам выставят те оценки в аттестаты, которые они получили в течения обучения в школе. Для этого нужно написать соответствующее заявление, которое будет рассматривать педагогический совет. Дедлайн написания заявления — 25 июня.