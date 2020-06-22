Президента Володимира Зеленського закликають заборонити дистанційну освіту в усіх навчальних закладах.

Відповідну петицію створили на сайті Електронні петиції 22 червня. Вона набрала вже 349 підписів з 25 тис.

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– Діти повинні ходити в школу, вчитися, спілкуватися зі своїми однолітками. Батькам, дітям і вчителям дуже важко перебувати на дистанційну освіту. Тому народ хоче, щоб влада не ухвалила закон про дистанційну освіту, – йдеться у тексті петиції.

Також там зазначається, що дистанційне навчання не таке якісне, як в школах, і що воно призводить до моральному зубожіння.

21 червня Володимир Зеленський підписав закон про скасування обов’язкової державної підсумкової атестації.

Ухвалений Верховною Радою законопроект передбачає, що учні, які завершують повну загальну середню освіту у 2019/2020 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації через продовження карантинних обмежень у зв’язку з поширенням коронавірусу в Україні.

Проте випускникам надається право скласти ДПА у формі ЗНО за власним бажанням.

Раніше державна підсумкова атестація була обов’язкова для усіх випускників шкіл.

Джерело: Електронні петиції