У Києві відкриваються кафе і ресторани у приміщеннях, а також дозволяють роботу готелів, басейнів і проведення масових заходів.

Але, попри таке послаблення карантину, вони повинні дотримуватися низки протиепідемічних вимог.

Зокрема, заклади харчування повинні забезпечити маркування для дотримання дистанції у чергах, дотримання відстані між столами не менше 1,5 м, розміщення не більш як чотирьох клієнтів за одним столом.

Страви, напої, підноси та столові прибори персонал повинен видавати на прохання відвідувача.

На час карантину заборонено:

вхід відвідувачів без супроводу працівника закладу;

проведення бенкетів чи інших заходів, у яких беруть участь більше 10 осіб;

роботу дитячих кімнат;

приготування їжі на відкритих кухнях, якщо вони не відгороджені від відвідувачів перегородкою;

роботу буфетів самообслуговування.

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Проведення культурно-мистецьких масових заходів дозволили, але без фан-зон і за умови присутності не більше 1 особи на 5 кв. м.

Відвідувачі повинні весь час перебувати у масках та респіраторах, а відстань між місцями для сидіння має бути не менше ніж 1,5 м.

Якщо це зала зі стаціонарним розміщенням місць для сидіння, то відвідувачів потрібно розміщувати із вільним місцем поруч, спереду та позаду.

Робота басейнів дозволяється для індивідуального відвідування. Також їх можуть відвідувати вихованці спортивних шкіл, центрів олімпійської підготовки, учні-студенти закладів спеціалізованої освіти спортивного профілю зі специфічними умовами навчання навчально-тренувальних груп другого року навчання та старше.

Робота готелів під час карантину передбачає, що заклад повинен:

надати можливість онлайн-реєстрації;

вжити заходів для уникнення скупчення відвідувачів та черг у холах, вестибюлях, ліфтових холах, ліфтах (не більше 1 особи на 5 кв. м);

проконтролювати дотримання маскового режиму (крім як під час перебування у номері/кімнаті);

організувати харчування рекомендовано за системою замовлень – доставка до номерів або в ресторанах за умови дотримання відстані у 1,5 м між столиками та розміщення за ними не більше як чотирьох осіб;

розмістити пляжне обладнання з дотриманням принципу соціального дистанціювання.

Послаблення карантину в Києві також дозволило знову запрацювати театрам, музеям, непродовольчим ринкам, кінотеатрам, а також торгово-розважальним центрам і зонам.

Однак не варто забувати, що досі заборонено перебувати в громадських місцях і транспорті без масок або респіраторів. Також все ще потрібно дотримуватися соціальної дистанції і виконувати всі рекомендації МОЗ.