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Факты / Украина / Общество

Абитуриентам из Западной Украины советуют сдавать ВНО на дополнительной сессии

Выпускники школ из Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областей имеют право не проходить ВНО во время основной сессии.

Если поступающие проживают в населенных пунктах, которые страдают от стихии, то это является основанием для регистрации на дополнительную сессию ВНО.

— Вам ни в коем случае нельзя подвергать себя дополнительной опасности, поэтому, если вы сомневаетесь, сможете ли доехать до пунктов тестирования, просим вас оставаться дома и принять участие в дополнительной сессии ВНО, — отмечают в УЦОКО.

На сайтах региональных центров будет размещен образец заявления об участии в дополнительной сессии, который нужно заполнить поступающим.

Читайте: Дополнительная сессия ВНО 2020 — даты регистрации и график

В этом году ВНО стало добровольным и его будут сдавать только желающие получить высшее образование. Депутат от Слуги народа Роман Грищук отметил, что этот закон нужен для того, чтобы на треть сократить количество лиц, которые будут сдавать ВНО.

Ученикам выставят те оценки в аттестаты, которые они получили в течения обучения в школе. Для этого нужно написать соответствующее заявление, которое будет рассматривать педагогический совет. Крайний срок написания заявления — 25 июня.

Источник: УЦОЯО

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