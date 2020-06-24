Следствие установило, что бывший презиент-беглец Виктор Янукович в соучастии с экс-министрами обороны Саламатин и Лебедевым осуществляли целенаправленное снижение обороноспособности Украины в период с 2012 до 2014 года.

Это делалось с помощью так называемого реформирования ВСУ, которое заключалось в сокращении численности, расформировании отдельных воинских соединений и изменения их места дислокации.

Такие действия совершались в частности на территории Автономной Республики Крым, что в дальнейшем привело к аннексии полуострова.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

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В январе 2019 года Оболонский райсуд Киева заочно приговорил Виктора Януковича к 13 годам по статье государственная измена.

А 12 мая 2020 года Печерский суд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года во время Революции Достоинства.