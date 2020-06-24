Слідство встановило, що колишній презиент-втікач Віктор Янукович у співучасті з екс-міністрами оборони Саламатіним та Лебедєвим здійснювали цілеспрямоване зниження обороноздатності України у період з 2012 до 2014 року.

Це робилося за допомогою так званого реформування ЗСУ, яке полягало в скороченні чисельності, розформуванні окремих військових з’єднань та зміни їх місця дислокації.

Такі дії вчинялися зокрема на території Автономної республіки Крим, що в подальшому призвело до анексії півострова.

У разі доведення вини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна.

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У січні 2019 року Оболонський райсуд Києва заочно засудив Віктора Януковича до 13 років за статтею державна зрада.

А 12 травня 2020 року Печерський суд Києва заочно обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою Віктору Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року під час Революції Гідності.