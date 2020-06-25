FlixBus відновлює міжнародні автобусні рейси з України до ЄС (СПИСОК)

Німецький автобусний оператор FlixBus відновлює міжнародні рейси з України c 25 червня.

Зараз вже можна придбати квитки на рейси з Києва через Житомир, Рівне, Львів, Ужгород до Кракова, Будапешт, Відень.

З 3 липня автобуси компанії FlixBus поїдуть з Одеси через Вінницю, Хмельницький та Тернопіль в чеське місто Плзень через Прагу.

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Директор компанії в Україні і Польщі Міхал Леман повідомив, що зараз з України відновили тільки частина рейсів. Найближчим часом планується відновити інші маршрути.

– Закриття кордонів стало викликом для всієї індустрії міжнародних перевезень, але навіть з урахуванням жорстких обмежень на кордонах з країнами Євросоюзу, які існують зараз, ми бачимо попит на поїздки в країни Європи. В першу чергу це Польща, Німеччина і Чехія, – позначив Міхал Леман.

FlixBus запустив такі маршрути:

Київ – Кельн (Київ-Житомир-Рівне-Львів-Берлін-Магдебург-Брунсвік-Ганновер-Білефельд-Дортмунд-Ессен-Дуйсбург-Дюссельдорф-Кельн);

Київ-Краків-Росток (Київ – Житомир – Рівне – Львів – Краків – Дрезден – Лейпциг – Дрезден – Дессау – Берлін – Росток);

Київ-Карлсруе (Київ – Житомир – Рівне – Львів – Дрезден – Хемніц – Байройт – Вюрцбург – Ашаффенбург – Франкфурт – Дармштадт – Гайдельберг – Мангейм – Карлсруе);

Київ-Штутгарт (Київ – Житомир – Рівне – Львів – Дрезден – Хемніц – Цвіккау – Мюнхберг – Нюрнберг – Інгольштадт – Мюнхен – Аугсбург – Ульм – Штутгарт);

Київ – Будапешт – Відень (Київ – Житомир – Новоград-Волинський – Рівне – Львів – Ужгород – Будапешт – Відень).

З 3 липня почне возити пасажирів автобус Одеса – Прага – Пльзень (Одеса – Умань – Вінниця – Хмельницький – Тернопіль – Львів – Краків – Оломоуц – Брно – Прага – Пльзень).

Також компанія повідомила, що українцям будуть доступні рейси з однією пересадкою.

Крім того, FlixBus ввели нові правила перевезення. Через поширення коронавірусу в автобусах проводиться дезінфекція після кожного рейсу, пасажири повинні перебувати в салоні тільки в захисних масках, водії автобусів також будуть забезпечені індивідуальними засобами захисту.

Також повинна дотримуватися дистанція в 1,5 метрів при посадці і розміщенні багажу.

Німецький автобусний оператор FlixBus займається перевезеннями пасажирів по Європі і США з 2013 року.

Відкриття кордонів

З 19 червня Угорщина відновила пропуск через кордон з Україною пасажирських автобусів.

Українцям дозволено потрапити на території країни на 24 години на 30 км без додаткових документів. Також громадянам України дозволений транзит через Угорщину.

За таких умов обмежень щодо термінів немає, проте потрібно мати документ про постійне місце проживання, дозвіл на перебування, посвідку на проживання, візи на тривале працевлаштування або інший документ, виданий офіційними органами Угорщини. А також пройти текст на коронавірус.

Джерело: FlixBus