В Украине пик заболеваемости коронавирусом. Больных, которым требуется госпитализация, будут принимать больницы второй волны.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Это значит, что мы вошли в серьезную волну заболеваемости, — заявил он.

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Шмыгаль говорит, что вина на украинцах, которые перестали придерживаться карантина. Также дорабатывает местная власть, которая не решается усиливать его.

— Похожая модель адаптивного карантина используется не только в Украине. Но в других странах количество заболевших не растет, а держится на умеренном уровне, — добавил он.

Карантин могут усилить

По статистике коронавируса в Украине 25 июня, количество случаев болезни превысило 40 тыс. За прошедшие сутки было около тысячи больных.

Через такие показатели Кабмин думает усилить карантин в Украине.

Есть области, в которых загрузка больниц составляет более 50%.

Кабмин призывал украинцев соблюдать ограничения, чтобы не усиливать карантин и помочь уберечь экономику страны от падения.