Розгортають лікарні другої хвилі для госпіталізації хворих на Covid-19 – Шмигаль

В Україні пік захворюваності на коронавірус. Хворих, яким потрібна госпіталізація, прийматимуть лікарні другої хвилі.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
– Це означає, що ми увійшли в серйозну хвилю захворюваності, – заявив він.
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Шмигаль каже, що вина на українцях, які перестали дотримуватись карантину. Також недопрацьовує місцева влада, яка не наважується посилювати карантинні обмеження.
– Схожа модель адаптивного карантину використовується не лише в Україні. Але в інших країнах кількість захворілих не зростає, а тримається на помірному рівні, – додав він.
Карантин можуть посилити
За статистикою коронавірусу в Україні 25 червня, кількість випадків хвороби перевищила 40 тис. Минулої доби було майже тисячу хворих.
Через такі показники Кабмін думає посилити карантин в Україні.
Є області, в яких завантаження лікарень становить понад 50%.
Кабмін закликав українців дотримуватися обмеження, щоб не посилювати карантин і допомогти вберегти економіку країни від падіння.