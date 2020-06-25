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Факти / Україна / Суспільство

Розгортають лікарні другої хвилі для госпіталізації хворих на Covid-19 – Шмигаль

В Україні пік захворюваності на коронавірус. Хворих, яким потрібна госпіталізація, прийматимуть лікарні другої хвилі.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Це означає, що ми увійшли в серйозну хвилю захворюваності, – заявив він.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

статистика коронавірусу

Шмигаль каже, що вина на українцях, які перестали дотримуватись карантину. Також недопрацьовує місцева влада, яка не наважується посилювати карантинні обмеження.

– Схожа модель адаптивного карантину використовується не лише в Україні. Але в інших країнах кількість захворілих не зростає, а тримається на помірному рівні, – додав він.

Карантин можуть посилити

За статистикою коронавірусу в Україні 25 червня, кількість випадків хвороби перевищила 40 тис. Минулої доби було майже тисячу хворих.

Через такі показники Кабмін думає посилити карантин в Україні.

Є області, в яких завантаження лікарень становить понад 50%.

Кабмін закликав українців дотримуватися обмеження, щоб не посилювати карантин і допомогти вберегти економіку країни від падіння.

Джерело: Урядовий портал

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