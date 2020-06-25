StarLightMedia запускает серию роликов о правилах во время адаптивного карантина

StarLightMedia в партнерстве с Минздравом Украины, Красным Крестом Украины и Институтом когнитивного моделирования создала серию роликов, посвященных правилам поведения во время ослабления карантина.

Объединяя усилия партнеры продолжают работу по информированию и просвещению граждан ради их безопасности и здоровья во время пандемии Covid-19.

Карантин ослабили, однако количество инфицированных украинцев продолжает увеличиваться. Поэтому, ведущие телеканалов медиагруппы присоединились к кампании, чтобы помочь украинцам разобраться с простыми правилами поведения, которые могут спасти тысячи жизней во время адаптивного карантина.

Звезды расскажут о безопасности в общественном транспорте, на пляжном отдыхе и в кафе, на детских площадках и в салонах красоты, во время пробежек и прогулок в парке.

Об ответственных действиях и правила безопасности в новой реальности рассказывают: Елена Фроляк, Оксана Гутцайт, Александр Бережок, Сергей Притула, Александр Педан, Леся Никитюк, Григорий Решетник и Надежда Матвеева.

Михаил Царев, СЕО StarLightMedia: “К сожалению, риск заражения не исчез со снятием части карантинных ограничений. Очевидно, нас ждет долгий путь адаптации к новым условиям и усиленного внимания к безопасности и здоровья. Поэтому, социальная ответственность, которую продемонстрировали в начале карантина, должна продолжаться и не сбавлять оборотов.

Содействие крепкому здоровью украинцев — приоритетное для нашей компании направление устойчивого развития. Как лидирующая медиагруппа с многомиллионной аудиторией, мы чувствуем особую ответственность перед обществом и хотим максимально использовать наш ресурс для информирования зрителей и формирования усиленного понимания правил безопасности ”.

— Осведомленность населения правилам профилактики инфицирования коронавирусом — это один из важных инструментов борьбы с Covid-19. Как говорят, информирован — значит вооружен. Сейчас очевидно, что отсутствие информации, и мифы, которые породил коронавирус, заставляют людей пренебрегать правилами безопасности. Если бы население Украины было более осведомлено о путях распространения Covid-19, профилактики инфицирования, уверена, такого повально игнорирование рекомендаций Минздрава не было бы. Поэтому наш проект направлен на устранение пробелов в осведомленности украинцев относительно коронавируса, относительно опасностей, которые он несет здоровью, а часто и жизни каждого из нас, — говорит СЕО Института когнитивного моделирования Светлана Павелецкая.

Напомним, в начале карантина StarLightMedia реализовала масштабную кампанию #залишайсявдома, которая помогла миллионам украинцев узнать о правилах самоизоляции, использовании средств индивидуальной защиты и взаимодействии с другими людьми во время пандемии.

От начала карантина медиагруппа сохраняет лидерство в предоставлении социальной рекламы и борьбе с распространением ложной информации о Covid-19.

Адаптивный карантин в Украине

С 11 мая в Украине начались первые этапы адаптивного карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий.

Адаптивный карантин продолжался в период с 22 мая по 22 июня, а позже был продлен до 31 июля.

На протяжении последних нескольких недель в Украине существенно увеличилось число новых пациентов. По статистике коронавируса в Украине 25 июня, количество случаев болезни превысило 40 тыс.

Ежедневно в стране фиксируются антирекорды, а суточный прирост уже приближается к 1 тыс. человек в день.