StarLightMedia запускає серію роликів про правила під час адаптивного карантину

StarLightMedia у партнерстві з МОЗ України, Червоним Хрестом України та Інститутом когнітивного моделювання створила серію роликів, присвячених правилам поведінки під час послаблення карантину.

Об’єднуючи зусилля партнери продовжують роботу з інформування та просвітництва громадян заради їх безпеки та здоров’я під час пандемії Covid-19.

Карантин послаблено, проте кількість інфікованих українців продовжує збільшуватись. Тому, ведучі телеканалів медіагрупи долучились до кампанії, щоб допомогти українцям розібратись з простими правилами поведінки, що можуть врятувати тисячі життів під час адаптивного карантину.

Зірки розкажуть про безпеку в громадському транспорті, на пляжному відпочинку та у кафе, на дитячих майданчиках та у салонах краси, під час пробіжок та прогулянок в парку.

Про відповідальні дії та правила безпеки у новій реальності розповідають: Олена Фроляк, Оксана Гутцайт, Олександр Бережок, Сергій Притула, Олександр Педан, Леся Нікітюк, Григорій Решетнік та Надія Матвєєва.

Михайло Царьов, СЕО StarLightMedia: “На жаль, ризик зараження не зник зі зняттям частини карантинних обмежень. Очевидно, на нас чекає довгий шлях адаптації до нових умов та посиленої уваги до безпеки та здоров’я. Тому, соціальна відповідальність, яку всі продемонстрували на початку карантину, має продовжуватись та не збавляти обертів.

Сприяння міцному здоров’ю українців – пріоритетний для нашої компанії напрям сталого розвитку. Як лідируюча медіагрупа з багатомільйонною аудиторією, ми відчуваємо особливу відповідальність перед суспільством і хочемо максимально використати наш ресурс для інформування глядачів та формування посиленого розуміння правил безпеки ”.

– Обізнаність населення правилам профілактики інфікування коронавірусом – це один із важливих інструментів боротьби з Covid-19. Як кажуть, поінформований – означає озброєний. Зараз очевидно, що відсутність інформації, та міфи, які породив коронавірус, спонукають людей нехтувати правилами безпеки. Якби населення України було більш обізнане щодо шляхів поширення Covid-19, профілактики інфікування, впевнена, такого повального ігнорування рекомендацій МОЗ не було б. Тому наш проект направлений на виправлення прогалин в обізнаності українців щодо коронавірусу, щодо небезпек, які він несе здоров’ю, а часто і життю кожного з нас, – говорить СЕО Інституту когнітивного моделювання Світлана Павелецька.

Нагадаємо, на початку карантину StarLightMedia реалізувала масштабну кампанію #залишайсявдома, що допомогла мільйонам українців дізнатись про правила самоізоляції, використання засобів індивідуального захисту та взаємодії з іншими людьми під час пандемії.

Від початку карантину медіагрупа зберігає лідерство у наданні соціальної реклами та боротьбі з поширенням неправдивої інформації щодо Covid-19.

Адаптивний карантин в Україні

З 11 травня в Україні розпочалися перші етапи адаптивного карантину — частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів.

Адаптивний карантин тривав у період з 22 травня по 22 червня, а пізніше був продовжений до 31 липня.

Протягом останніх декількох тижнів в Україні істотно збільшилася кількість нових пацієнтів. За статистикою коронавірусу в Україні 25 червня, кількість випадків хвороби перевищила 40 тис.

Щодня в країні фіксуються антирекорди, а добовий приріст вже наближається до 1 тис. осіб на день.