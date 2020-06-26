Главі Кіровоградської ОДА Балоню повідомили про підозру

Главі Кіровоградської ОДА Андрію Балоню, якого раніше викрили в отриманні неправомірної вигоди, НАБУ і САП повідомили про підозру.

Правоохоронці кваліфікували дії за ч. 4 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

Слідство у справі ще триває, але правоохоронці вже встановили, що очільник ОДА та ще один чиновник пропонували керівнику органу державної влади у регіоні заплатити їм 1,8 млн грн за те, щоб вони не заважали його роботі.

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Главу Кіровоградської ОДА Андрія Балоня і ще одного місцевого чиновника затримало НАБУ з підозрою у хабарництві на суму 1,8 млн грн.

Вони вимагали гроші за невчинення перешкод в діяльності іншого чиновника.

Гроші вони повинні були отримувати траншами.