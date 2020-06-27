З 1 вересня в Україні планують підвищити мінімальну заробітну платню до 5 тис. грн.

Відповідне завдання президент Володимир Зеленський поставив Кабінету міністрів.

– Українці заслуговують на гідну зарплату. Знаю, це нелегко – взяти й підвищити. Однак ми й не шукали легких рішень, коли прийшли до влади, – зазначив Зеленський.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль і міністр фінансів Сергій Марченко вже опрацювали це питання та зробили відповідні розрахунки.

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Попередній графік підвищення:

1 вересня – 5 тис. грн;

1 січня 2021 року – 6 тис. грн;

1 липня 2021 року – 6,5 тис. грн.

Попередній раз, 1 січня 2020 року, зарплатню підвищили на 500 гривень. Наразі мінімальна заробітна плата в Україні становить 4 723 грн.