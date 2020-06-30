Боевики блокируют работу КПВВ на Донбассе, пропуск только в Станице Луганской

Боевики заблокировали работу контрольного пункта въезда-выезда Новотроицкое с 28 июня.

Сейчас пропуск осуществляется только через КПВВ Станица Луганская.

Читайте: Выборы на Донбассе и открытие КПВВ: что обсуждали на заседании ТКГ

С 11 июня оккупанты заблокировали работу пункта пропуска Марьинка.

— Согласно требованиям приказа Командующего объединенных сил, контрольно-пропускные операции в КПВВ Новотроицкое осуществляются ежедневно на выезд к временно оккупированной территории с 7.00 до 18.00, на въезд в контролируемой территории — с 7.00 до 20.00, а в КПВВ Марьинка — ежедневно с 11.00 до 14.00. Однако, эти дорожные коридоры пока заблокированы боевиками незаконных вооруженных формирований, — сообщает Госпогранслужба.

КПВВ Станица Луганская сейчас осуществляет пропуск граждан через линию разграничения на выход к временному оккупированной территории с 7.00 до 18.00 ежедневно. На вход на территорию, подконтрольная Украине — с 7.00 до 20.00.

Пропускные пункты Майорское и Гнутово пока не работают.

Также Госпогранслужба напоминает, что все лица, которые попадают на территорию Украины с временно оккупированных должны пройти 14-дневную самоизоляцию, установив приложение Дій вдома.

Открытие пунктов пропуска

С 29 июня Венгрия открывает все пункты пропуска на границе с Украиной. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Также он отметил, что правила въезда в страну остаются неизменными. Попасть в Венгрию без ограничений смогут все ее граждане, а украинцы могут въезжать транзитом или на 24 часа на 30 км.