Бойовики блокують роботу КПВВ на Донбасі, пропуск тільки у Станиці Луганській

Бойовики заблокували роботу контрольного пункту в’їзду-виїзду Новотроїцьке з 28 червня.

Наразі пропуск здійснюється лише через КПВВ Станиця Луганська.

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З 11 червня окупанти заблокували роботу пункту пропуску Мар’їнка.

– Згідно з вимогами наказу Командувача об’єднаних сил, контрольно-пропускні операції в КПВВ Новотроїцьке здійснюються щоденно на виїзд до тимчасово окупованої території з 7.00 до 18.00, на в’їзд до контрольованої території – з 7.00 до 20.00, а в КПВВ Мар’їнка – щоденно з 11.00 до 14.00. Проте, ці дорожні коридори наразі заблоковані бойовиками незаконних збройних формувань, – повідомляє Держприкордонслужба.

КПВВ Станиця Луганська наразі здійснює пропуск громадян через лінію розмежування на вихід до тимчасового окупованої території з 7.00 до 18.00 щоденно. На вхід на територію, що підконтрольна Україні – з 7.00 до 20.00.

Пропускні пункти Майорське та Гнутове наразі не працюють.

Також Держприкордонслужба нагадує, що усі особи, які потрапляють на територію України з тимчасово окупованих повинні пройти 14-денну самоізоляцію, встановивши додаток Дій вдома.

Відкриття пунктів пропуску

З 29 червня Угорщина відкриває всі пункти пропуску на кордоні з Україною. Про це повідомив глава Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Також він відзначив, що правила в’їзду до країни залишаються незмінними. Потрапити до Угорщини без обмежень зможуть всі її громадяни, а українці можуть в’їжджати транзитом або на 24 години на 30 км.