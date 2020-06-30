В Киеве появились парковочные места для любителей штрафов

В Киеве патрульная полиция решила оригинальным способом бороться с нарушителями правил парковки автомобилей.

На асфальте в местах, где запрещено оставлять транспортное средство, появились надписи — Место для любителей штрафов.

Такую разметку уже сегодня можно увидеть на центральных улицах столицы.

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В Киеве неправильно припаркованные автомобили не только создают пробки, но и становятся причинами ДТП.

В столице пытались бороться с нарушителями правил парковки с помощью эвакуации транспортных средств.

В прошлом году мэр города Виталий Кличко анонсировал регулярную работу в этом направлении. Но до сих пор эта проблема в Киеве остается.

Не пугают нарушителей правил парковки даже штрафы.