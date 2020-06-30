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Факти / Україна

У Києві з’явилися паркувальні місця для любителів штрафів

У Києві патрульна поліція вирішила оригінальним способом боротися з порушниками правил паркування автомобілів.

На асфальті у місцях, де заборонено залишати транспортний засіб, з’явилися надписи – Місце для любителів штрафів.

Таку розмітку уже сьогодні можна побачити на центральних вулицях столиці.

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Парковка_Киев

У Києві неправильно припарковані автомобілі не лише створюють затори, але й стають причинами ДТП.

У столиці намагалися боротися з порушниками правил паркування за допомогою евакуації транспортних засобів.

У минулому році мер міста Віталій Кличко анонсував регулярну роботу у цьому напрямку. Але досі ця проблема у Києві залишається.

Не лякають порушників правил парковки навіть штрафи.

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