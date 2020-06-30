С 1 сентября в Украине планируют повысить минимальную заработную плату до 5 тыс. грн. После поднятия для ФЛП также может вырасти размер единого социального взноса (ЕСВ).

Хотя точного графика повышения ЕСВ пока нет, прогнозируют, что он будет повышаться по следующей схеме:

с 1 сентября до 1 100 грн в месяц или 3 300 грн за квартал;

с 1 января 2021 года до 1 320 грн в месяц или 3 960 грн за квартал;

с 1 июля 2021 года до 1 430 грн в месяц или 4 290 грн за квартал.

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С 1 января 2020 года единый социальный взнос составляет 1 039 грн в месяц (4 723 грн × 22%) или 3 117 грн за квартал (1 039,06 × три месяца).

Повышать минимальную зарплату в Украине планируют в три этапа. С 1 сентября 2020 года — до 5 тыс. грн, с 1 января 2021 года — до 6 тыс. грн; с 1 июля 2021 года — до 6,5 тыс. грн.

Источник: Ain.ua