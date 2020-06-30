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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Як може змінитися розмір ЄСВ для ФОПів після підняття мінімальної зарплати в Україні

З 1 вересня в Україні планують підвищити мінімальну заробітну плату до 5 тис. грн. Після підняття для ФОПів також може зрости розмір єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Хоча точного графіку підвищення ЄСВ поки немає, прогнозують, що він підвищуватиметься за такою схемою:

  • з 1 вересня до 1 100 грн в місяць або 3 300 грн за квартал;
  • з 1 січня 2021 року до 1 320 грн в місяць або 3 960 грн за квартал;
  • з 1 липня 2021 року до 1 430 грн в місяць або 4 290 грн за квартал.

Читайте: Рада підтримала у першому читанні скасування ЄСВ для непрацюючих ФОПів

З 1 січня 2020 року єдиний соціальний внесок становить 1 039 грн в місяць (4 723 грн×22%) або 3 117 грн за квартал (1 039,06 × три місяці).

Підвищувати мінімальну зарплату в Україні планують у три етапи. З 1 вересня 2020 року – до 5 тис. грн, з 1 січня 2021 року – до 6 тис. грн; з 1 липня 2021 року – до 6,5 тис. грн.

Джерело: Ain.ua

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