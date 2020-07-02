Міла Грубнік, редакторка розділу Здоров’я
ДБР поверне у військові частини Повітряних сил вилучені клістрони
Сім клістронів, які слідчі ДБР вилучили у трьох частинах Повітряних сил ЗСУ, повернуть військовим.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державного бюро розслідувань.
Під час огляду слідчі вилучили сім приладів НВЧ, три з них уже повернули до частин.
Ще чотири прилади планують повернути. Правомірність дій слідчих ДБР перевірять, додають у прес-службі бюро.
ДБР повідомило про підозру екс-слідчому Голосіївського управління поліції ГУНП у Києві, який під час обшуку вилучив 1,2 млн грн, а потім втратив їх.
Колишньому слідчому інкримінують службову недбалість, ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України.
Джерело: ДБР
