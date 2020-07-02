Сім клістронів, які слідчі ДБР вилучили у трьох частинах Повітряних сил ЗСУ, повернуть військовим.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державного бюро розслідувань.

Під час огляду слідчі вилучили сім приладів НВЧ, три з них уже повернули до частин.

Зараз дивляться

Читайте: Витратили 13 млн грн на безкоштовні підручники: ДБР обшукує міськраду в Одесі

Ще чотири прилади планують повернути. Правомірність дій слідчих ДБР перевірять, додають у прес-службі бюро.

ДБР повідомило про підозру екс-слідчому Голосіївського управління поліції ГУНП у Києві, який під час обшуку вилучив 1,2 млн грн, а потім втратив їх.

Колишньому слідчому інкримінують службову недбалість, ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України.

Джерело : ДБР

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.