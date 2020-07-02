Dragon Capital призупиняє інвестиції в Україну через відставку голови НБУ

Одна з провідних на українському ринку компаній Dragon Capital зупиняє вливання нових інвестицій в Україну через відставку Якова Смолія з посади голови НБУ.
За словами глави компанії Томаша Фіали, дії української влади останні п’ять місяців не відповідають тому, що радять внутрішні і міжнародні інвестори і чого від них чекають.
Фіала зазначив, що відставка Смолія є “останньою краплею”.
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Він вважає, що зараз можна лише припускати чи є це некомпетентністю або мотивованим Росією саботажем.
– Це червона лінія для всіх інвесторів: G7, МВФ, Світового банку. Повна некомпетентність і обман тих, хто виділив нам $5 млрд за останній місяць, включаючи сьогоднішні єврооблігації, – сказав він.
Відставка Смолія
1 липня Яків Смолій оголосив, що подає у відставку через політичний тиск. Обов’язки голови Нацбанку поки виконуватиме перший заступник Катерина Рожкова.
2 липня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про зняття Смолія з посади. У п’ятницю, 3 липня, парламент зможе за неї проголосувати.
Заступник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив, що місце Смолія може зайняти голова правління Укргазбанку Кирило Шевченко.