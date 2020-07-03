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Факты / Украина

Бизнес должен быть наказан за несоблюдение карантина — Зеленский

Бизнес в Украине должен нести ответственность за несоблюдение мер безопасности в условиях карантина.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский и подчеркнул, что владельцы заведений подвергают клиентов опасности заражения коронавирусом.

На совещании по предотвращению распространения коронавируса власти отчитались о проведении 19 тыс. проверок на объектах торговли и в заведениях общественного питания.

За последние три дня правоохранители выявили 2 788 нарушений, за которые составлены протоколы и предписания.

— Люди устали и расслабились, но бизнес, который зарабатывает, должен нести ответственность, — сказал Зеленский.

Правила работы рынков в условиях карантина

29 апреля Кабинет министров разрешил работу продовольственных рынков во время карантина при условии соблюдения требований безопасности.

  • Допуск работников на рынок после термоскрининга;
  • На входе в рынок должны быть оборудованы места для обработки рук антисептиками;
  • Один посетитель на 10 квадратных метров площади рынка;
  • Допуск на рынок только в защитной маске;
  • Проведение дезинфекции поверхностей;
  • Информация о профилактике Covid-19 должна быть размещена на видных местах.

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Правила работы кафе и ресторанов

С 5 июня в Украине разрешено посещать кафе и рестораны и питаться непосредственно внутри заведения. Однако есть определенные запреты.

  • Вход в заведение без сопровождения работника учреждения;
  • Проведение праздников, банкетов, мастер-классов, публичных событий и т.д., в которых принимают участие более 10 человек;
  • Приготовление пищи на открытых кухнях (кроме тех, которые отгорожены от посетителей перегородкой);
  • Функционирование буфетов (отдельных зон) самообслуживания, в том числе для самостоятельного налива напитков клиентами;
  • Самообслуживание в заведениях быстрого питания. Подносы, блюда, напитки и столовые приборы должен выдавать персонал по просьбе посетителя;
  • Более четырех человек за столиком, кроме детей.

Источник: Офис президента

Фото: Dreamstime

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