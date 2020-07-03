Бизнес должен быть наказан за несоблюдение карантина — Зеленский

Бизнес в Украине должен нести ответственность за несоблюдение мер безопасности в условиях карантина.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский и подчеркнул, что владельцы заведений подвергают клиентов опасности заражения коронавирусом.

На совещании по предотвращению распространения коронавируса власти отчитались о проведении 19 тыс. проверок на объектах торговли и в заведениях общественного питания.

За последние три дня правоохранители выявили 2 788 нарушений, за которые составлены протоколы и предписания.

— Люди устали и расслабились, но бизнес, который зарабатывает, должен нести ответственность, — сказал Зеленский.

Правила работы рынков в условиях карантина

29 апреля Кабинет министров разрешил работу продовольственных рынков во время карантина при условии соблюдения требований безопасности.

Допуск работников на рынок после термоскрининга;

На входе в рынок должны быть оборудованы места для обработки рук антисептиками;

Один посетитель на 10 квадратных метров площади рынка;

Допуск на рынок только в защитной маске;

Проведение дезинфекции поверхностей;

Информация о профилактике Covid-19 должна быть размещена на видных местах.

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Правила работы кафе и ресторанов

С 5 июня в Украине разрешено посещать кафе и рестораны и питаться непосредственно внутри заведения. Однако есть определенные запреты.