Бизнес должен быть наказан за несоблюдение карантина — Зеленский

Бизнес в Украине должен нести ответственность за несоблюдение мер безопасности в условиях карантина.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский и подчеркнул, что владельцы заведений подвергают клиентов опасности заражения коронавирусом.
На совещании по предотвращению распространения коронавируса власти отчитались о проведении 19 тыс. проверок на объектах торговли и в заведениях общественного питания.
За последние три дня правоохранители выявили 2 788 нарушений, за которые составлены протоколы и предписания.
— Люди устали и расслабились, но бизнес, который зарабатывает, должен нести ответственность, — сказал Зеленский.
Правила работы рынков в условиях карантина
29 апреля Кабинет министров разрешил работу продовольственных рынков во время карантина при условии соблюдения требований безопасности.
- Допуск работников на рынок после термоскрининга;
- На входе в рынок должны быть оборудованы места для обработки рук антисептиками;
- Один посетитель на 10 квадратных метров площади рынка;
- Допуск на рынок только в защитной маске;
- Проведение дезинфекции поверхностей;
- Информация о профилактике Covid-19 должна быть размещена на видных местах.
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Правила работы кафе и ресторанов
С 5 июня в Украине разрешено посещать кафе и рестораны и питаться непосредственно внутри заведения. Однако есть определенные запреты.
- Вход в заведение без сопровождения работника учреждения;
- Проведение праздников, банкетов, мастер-классов, публичных событий и т.д., в которых принимают участие более 10 человек;
- Приготовление пищи на открытых кухнях (кроме тех, которые отгорожены от посетителей перегородкой);
- Функционирование буфетов (отдельных зон) самообслуживания, в том числе для самостоятельного налива напитков клиентами;
- Самообслуживание в заведениях быстрого питания. Подносы, блюда, напитки и столовые приборы должен выдавать персонал по просьбе посетителя;
- Более четырех человек за столиком, кроме детей.