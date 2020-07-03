Бізнес повинен бути покараний за недотримання карантину – Зеленський

Бізнес в Україні повинен нести відповідальність за недотримання заходів безпеки в умовах карантину.

Про це заявив президент Володимир Зеленський і наголосив, що власники закладів піддають клієнтів небезпеці зараження коронавірусом.

На нараді щодо запобігання поширенню коронавірусу влада відзвітувала про проведення 19 тис. перевірок на об’єктах торгівлі та у закладах громадського харчування.

За останні три дні правоохоронці виявили 2 788 порушень, за які складено протоколи та приписи.

– Люди втомилися і розслабилися, але бізнес, який заробляє, повинен нести відповідальність, – сказав Зеленський.

Правила роботи ринків в умовах карантину

29 квітня Кабінет міністрів дозволив роботу продовольчих ринків під час карантину за умови дотримання вимог безпеки.

Допуск працівників на ринок після термоскринінгу;

На вході до ринку повинні бути облаштовані місця для обробки рук антисептиками;

Один відвідувач на 10 квадратних метрів площі ринку;

Допуск на ринок лише в захисній масці;

Проведення дезінфекції поверхонь;

Інформація про профілактику Covid-19 повинна бути розміщена на видних місцях.

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Правила роботи кафе і ресторанів

З 5 червня в Україні дозволено відвідувати кафе та ресторани та харчуватися безпосередньо всередині закладу. Однак є певні заборони.