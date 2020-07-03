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Факти / Україна

Бізнес повинен бути покараний за недотримання карантину – Зеленський

Бізнес в Україні повинен нести відповідальність за недотримання заходів безпеки в умовах карантину.

Про це заявив президент Володимир Зеленський і наголосив, що власники закладів піддають клієнтів небезпеці зараження коронавірусом.

На нараді щодо запобігання поширенню коронавірусу влада відзвітувала про проведення 19 тис. перевірок на об’єктах торгівлі та у закладах громадського харчування.

За останні три дні правоохоронці виявили 2 788 порушень, за які складено протоколи та приписи.

– Люди втомилися і розслабилися, але бізнес, який заробляє, повинен нести відповідальність, – сказав Зеленський.

Правила роботи ринків в умовах карантину

29 квітня Кабінет міністрів дозволив роботу продовольчих ринків під час карантину за умови дотримання вимог безпеки.

  • Допуск працівників на ринок після термоскринінгу;
  • На вході до ринку повинні бути облаштовані місця для обробки рук антисептиками;
  • Один відвідувач на 10 квадратних метрів площі ринку;
  • Допуск на ринок лише в захисній масці;
  • Проведення дезінфекції поверхонь;
  • Інформація про профілактику Covid-19 повинна бути розміщена на видних місцях.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Правила роботи кафе і ресторанів

З 5 червня в Україні дозволено відвідувати кафе та ресторани та харчуватися безпосередньо всередині закладу. Однак є певні заборони.

  • Вхід до закладу без супроводу працівника закладу;
  • Проведення свят, бенкетів, майстер-класів, публічних подій тощо, в яких беруть участь більше 10 людей;
  • Приготування їжі на відкритих кухнях (окрім тих, що відгороджені від відвідувачів перегородкою);
  • Функціонування буфетів (окремих зон) самообслуговування, в тому числі для самостійного наливання напоїв клієнтами;
  • Самообслуговування у закладах швидкого харчування. Таці, страви, напої та столові прибори має видавати персонал на прохання відвідувача;
  • Більше чотирьох осіб за столиком, окрім дітей.

Джерело: Офіс президента

Фото: Dreamstime

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