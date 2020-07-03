За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим тишины, обстреляв украинские позиции из минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.
Обстрелы зафиксировали вблизи Луганского, Новоалександровки, Каменки и Невельского.
— Кроме того, огнем из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник дважды обстрелял и защитников населенного пункта Водяное, — добавили в штабе.
В результате вражеского обстрела один украинский военный получил ранения. Его оперативно эвакуировали в медицинское учреждение и оказали необходимую помощь.
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С начала текущих суток боевики уже семь раз нарушили режим прекращения огня.
По данным разведки, 2 июля наши защитники ранили одного захватчика.
1 июля сутки на Донбассе тоже не были спокойными. Вооруженные формирования РФ пять раз нарушили режим тишины, а украинские войска уничтожили шестерых боевиков на Донбассе.