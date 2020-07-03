PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Сутки на Донбассе: 10 обстрелов и раненый военный

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим тишины, обстреляв украинские позиции из минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксировали вблизи Луганского, Новоалександровки, Каменки и Невельского.

— Кроме того, огнем из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник дважды обстрелял и защитников населенного пункта Водяное, — добавили в штабе.

В результате вражеского обстрела один украинский военный получил ранения. Его оперативно эвакуировали в медицинское учреждение и оказали необходимую помощь.

Читайте: Силы ООС ликвидировали в июне 42 боевика, минометы и танк

С начала текущих суток боевики уже семь раз нарушили режим прекращения огня.

По данным разведки, 2 июля наши защитники ранили одного захватчика.

1 июля сутки на Донбассе тоже не были спокойными. Вооруженные формирования РФ пять раз нарушили режим тишины, а украинские войска уничтожили шестерых боевиков на Донбассе.

Источник: Штаб ООС

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка