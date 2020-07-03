За минулу добу збройні формування Російської федерації 10 разів порушили режим тиші, обстрілявши українські позиції з мінометів, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.

Обстріли зафіксували поблизу Луганського, Новоолександрівки, Кам’янки та Невельського.

– Крім того, вогнем з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник двічі обстріляв і оборонців населеного пункту Водяне, – додали у штабі.

Унаслідок ворожого обстрілу один український військовий отримав поранення. Його оперативно евакуювали до медичного закладу та надали необхідну допомогу.

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Від початку поточної доби бойовики уже сім разів порушили режим припинення вогню.

За даними розвідки, 2 липня наші оборонці поранили одного загарбника.

1 липня доба на Донбасі також не була спокійною. Збройні формування РФ п’ять разів порушили режим тиші, а українські війська знищили шістьох бойовиків на Донбасі.