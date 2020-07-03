Дистанційне навчання з 1 вересня в Україні не є вирішенням проблеми, вона є безумством.

Про це розповів лікар Євген Комаровський.

Він зазначив, що така форма освіти виховує цифрових зомбі, які не вмітимуть спілкуватись один з одним та вчителем, не розумітимуть, що таке змагання та як висловлювати свої думки.

– Завдання школи – навчити жити та спілкуватись з людьми. Що буде з дітьми, які постійно сидітимуть за екранами і що буде з вчителями за дистанційного навчання, – наголосив лікар Комаровський.

Також він зазначив, що українській владі потрібно вкладати гроші у кліматичну техніку для школи, у створення оптимальних умов навчання, а саме: дистанція між учнями, контроль вологості повітря, правила особистої гігієни тощо.

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Проте кожен повинен мати право на вибір. Якщо батьки не хочуть чи мають можливості відпустити свою дитину на навчання до школи, тому що це може бути реальною загрозою для життя для інших членів родини, то як альтернативу держава має запропонувати дистанційне навчання.

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Адже існують ризики для літніх людей, дітей з хронічними чи онкозахворюваннями, для яких потенційний школяр є загрозою.

Дистанційне навчання

3 липня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд передбачає дистанційне навчання з 1 вересня у разі загрози епідемії.

Також він зазначив, якщо поширення коронавірусу в Україні набуде помірного та стабільного характеру, діти навчатимуться у школах з дотриманням протиепідемічних заходів безпеки.

Наразі МОН розробляє правила для обох варіантів навчання з 1 вересня.

Джерело: Доктор Комаровський