Представители банков Украины предложили президенту Украины Владимиру Зеленскому кандидатуры на должность главы НБУ.

По словам Зеленского, уже проведены три большие дискуссионные встречи.

Также он добавил, что имел диалоги со всеми председателями государственных банков Украины и пообщался с ними об увольнении главы НБУ.

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— Все достаточно спокойно воспринимают увольнение главы НБУ. Все не видят рисков, — сказал Зеленский.

В дальнейшем кандидатур изучать будут через правоохранительные органы. По словам Зеленского, это нужно для того чтобы знать, что это за люди и который в них профессиональный уровень.

Зеленский добавил, что нет проблем в проведении встреч с кандидатами, которые предложил экс-глава НБУ Яков Смолий.

3 июля Верховная Рада Украины уволила главу Национального банка Украины Якова Смолия.

Во время выступления он заявил, что на него оказывали политическое давление, а также требовали краткосрочных решений, которые могли навредить стране.