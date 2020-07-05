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Факты / Происшествия

Пожар в Новой Каховке: в сети показали мужчину, который якобы поджег квартиру

Видео, на котором видно мужчину, который якобы устроил пожар в Новой Каховке и поджег квартиру, выложили в сети.

По словам очевидцев, он находится в полицейском автомобиле, но ничего не говорит и не комментирует. Жители уверяют, что он пьян. Сам мужчина в свое оправдание лишь заметил, что уснул.

Читайте: Поджег соседа и лес: на Киевщине задержали мужчину, который спровоцировал пожар

Букина 20. Подозреваемый в поджоге.
#Новая_Каховка

Опубліковано Новая Каховка Online Неділя, 5 липня 2020 р.

Пожар в Новой Каховке в одной из пятиэтажек вспыхнул сегодня, 5 июля. Загорелась квартира на верхнем этаже.

По информации местных СМИ, поджег квартиру мужчина после ссоры с женой.

Людей эвакуировали, жертв и пострадавших нет. В ГСЧС сообщили, что угрозы распространения огня на квартиры также нет.

В 16.16 пожар локализовали, открытого огня на месте происшествия не фиксируют.

Источник: Новая Каховка Online

Фото: ГСЧС

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