Нова Каховка пожежа сьогодні: мешканців обіцяють відседити (ФОТО і ВІДЕО)

Жителів п’ятиповерхівки, яка постраждала від пожежі у Новій Каховці, обіцяють відселити. Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв.

Він зазначив, що спеціальний штаб під час засідання ухвалить рішення про допомогу людям та термінове відселення родин, чиї квартири постраждали від вогню.

Також він зазначив, що влада надасть усю необхідну допомогу, щоб подолати наслідки пожежі.

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Пожежа у Новій Каховці на вулиці Букіна

У місті Нова Каховка пожежа за адресою Букіна, 20 виникла приблизно о 15.00. Загорілася одна з квартир п’ятиповерхівки. Після цього полум’я перекинулося на шиферний дах. Площа пожежі покрівлі становила близько 2 тис. кв. м.

В результаті весь будинок був охоплений полум’ям. Людей відразу ж евакуювали, на щастя постраждалих і загиблих не було.

О 16.16 вогонь локалізували, а о 18.40 – повністю загасили.



















Пожежа у Новій Каховці: обласна влада обіцяє відселити мешканців постраждалих квартир / 5 фотографий

Що стало причиною пожежі у Новій Каховці

Наразі точну причину встановлюють. Однак поліція затримала 38-річного чоловіка, якого підозрюють у підпалі своєї квартири, внаслідок чого вогонь перекинувся на дах всього будинку.

Відомо, що чоловік вживав у квартирі алкогольні напої, після чого почав курити на дивані і заснув.

Сусіди, почувши запах диму, почали стукати йому в двері, але їм ніхто не відчинив. Тоді вони вибили їх і побачили чоловіка в стані алкогольного сп’яніння.

Чоловіка затримали, поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 270 КК України – умисне знищення або пошкодження об’єктів житлово-комунального господарства.

Фото: novakahovka.city