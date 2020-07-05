Военный парад в Одессе 2020 прошел без зрителей

В День Военно-морских сил Украины в Одессе прошел парад украинского флота.

Его принимал главнокомандующий Владимир Зеленский, который наблюдал за ним из фрегата Гетман Сагайдачный.

Из-за карантина военный парад в Одессе прошел без зрителей.























Военный парад в Одессе прошел без зрителей / 6 фотографий

Корабли прошли праздничным строем в гавани Одесского порта.

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День Военно-морских сил Украины отмечается каждое первое воскресенье июля.

Награждение моряков ВМС Украины

Моряки ВМС Украины получат более 70 квартир. Среди них — военные, вышедшие из оккупированного Крыма.

Такое обещание дал президент Владимир Зеленский перед началом военного парада.

Перед парадом Зеленский вручил звезду Героя родственникам пожарного Сергея Шатохина и учительнице Анне Бортюк, погибших во время пожара в Одессе на Троицкой.

Источник: ВМС ВС Украины

Видео: ВМС ВС Украины