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Факти / Україна / Суспільство

Військовий парад в Одесі відбувся без глядачів

У День Військово-морських сил України в Одесі пройшов парад українського флоту.

Його приймав головнокомандувач Володимир Зеленський, який спостерігав за ним з фрегату Гетьман Сагайдачний.

Через карантин військовий парад в Одесі відбувся без глядачів.

  • Військовий парад в Одесі 2020 відбувся без глядачів
  • Військовий парад в Одесі 2020 відбувся без глядачів
  • Військовий парад в Одесі 2020 відбувся без глядачів
  • Військовий парад в Одесі 2020 відбувся без глядачів
  • Військовий парад в Одесі 2020 відбувся без глядачів
  • Військовий парад в Одесі 2020 відбувся без глядачів
  • Військовий парад в Одесі 2020 відбувся без глядачів
  • Військовий парад в Одесі 2020 відбувся без глядачів
  • Військовий парад в Одесі 2020 відбувся без глядачів
  • Військовий парад в Одесі 2020 відбувся без глядачів
  • Військовий парад в Одесі 2020 відбувся без глядачів
  • Військовий парад в Одесі 2020 відбувся без глядачів
Військовий парад в Одесі відбувся без глядачів / 6 фотографий

Кораблі пройшли святковим строєм у гавані Одеського порту.

Читайте: Я зроблю все, щоб український флот був зразком потужності – Зеленський

День Військово-морських сил України відзначається кожної першої неділі липня.

Нагородження моряків ВМС України

Моряки Військово-морських сил України отримають більше 70 квартир. Серед них – військові, які вийшли з окупованого Криму.

Таку обіцянку дав президент Володимир Зеленський перед початком військового параду.

Також Перед парадом Зеленський вручив зірку героя родичам пожежного Сергія Шатохіна і вчительці Ганні Бортюк, які загинули під час пожежі в Одесі на Троїцькій.

Джерело: ВМС ЗС України

Відео: ВМС ЗС України

Фото: Офіс Президента

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