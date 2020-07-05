ВМС Украины готовятся к наступлению России из Крыма на Херсонщину — Неижпапа

Россия может попытаться устроить прорыв из оккупированного Крыма в Херсонскую область, чтобы пустить воду из Днепра в Северно-Крымский канал.

Об этом сообщил командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа.

— Я не исключаю таких действий со стороны Российской империи. Мы готовимся к полномасштабной военной конфронтации, понимая, что если такая случится, то, к сожалению, это будет много потерь — и наших воинов, и гражданского населения.

Он отметил, как только станет понятно, что в Крыму начнет восстанавливаться канал, то это будет верным сигналом того, что Россия готовится к полномасштабной конфронтации.

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Алексей Неижпапа добавил, что подразделения готовятся не только к окопной войне, как на Донбассе, но и к наступательным действиям. Поэтому Украина усиливает свои позиции на море.

Он отметил, что уже разрабатывается проект строительства новых мест базирования флота и передаются земельные участки на берегах Черного и Азовского морей для создания баз.

Со своей стороны, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщил, что украинские военные готовы к противодействию в случае, если Россия начнет вторжение в Херсонскую область.

Фото: ВМС Украины