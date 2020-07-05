ВМС України готуються до наступу Росії з Криму на Херсонщину – Неїжпапа

Росія може спробувати влаштувати прорив з окупованого Криму до Херсонської області, щоб пустити воду з Дніпра в Північно-Кримський канал.

Про це повідомив командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа.

– Я не виключаю таких дій з боку Російської імперії. Ми готуємося до повномасштабної військової конфронтації, розуміючи, що якщо така станеться, то, на жаль, це буде багато втрат – і наших воїнів, і цивільного населення.

Він зазначив, щойно стане зрозуміло, що в Криму почне відновлюватися канал, то це буде вірним сигналом того, що Росія готується до повномасштабної конфронтації.

Читайте: Зеленський призначив Неїжпапу но вим командувачем ВМС України

Олексій Неїжпапа додав, що підрозділи готуються не тільки до окопної війни, як на Донбасі, але й до наступальних дій. Тому Україна посилює свої позиції на морі.

Він зазначив, що вже розробляється проект будівництва нових місць базування флоту і передаються земельні ділянки на берегах Чорного та Азовського морів для створення баз.

Зі свого боку, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков повідомив, що українські військові готові до супротиву в разі, якщо Росія почне вторгнення в Херсонську область.

Фото: ВМС України