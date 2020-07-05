Консул Украины в Афинах отвез воду и продукты задержанным в Афинах украинцам.

Об этом сообщили в Департаменте консульской службы МИД.

Украинские дипломаты решают проблемы 17 граждан, которых не пустили в Грецию из-за запрета въезда для иностранцев в ЕС во время карантина.

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— Их не задержали, а не пропустили на въезд в страну в связи действующим ограничениями. Сейчас дипломаты решают проблему, — пояснили в МИД.

Скорее всего украинцев депортируют во вторник.

6 июля в МИД пообещали дать развернутый комментарий о ситуации.

Какова ситуация с украинцами

Одна из задержанных Анна Валевская подтвердила, что к ним пустили консула Украины. Он привез еду, матрасы, антисептики и другие нужные вещи.

А компания Wizz Аir передала сухпайки и воду для своих пяти пассажиров.

Девушка рассказала, что ехала транзитом через Афины в Париж на учебу. Но греческие пограничники не отреагировали на документы и задержали ее.

Правила въезда для Украинской в ​​ЕС

В МИД напоминают, что покупка билета на самолет или автобус не является причиной пропуска на территорию Европейского союза. С временными правилами въезда в ЕС можно ознакомиться на можно ознакомиться здесь.

Въезжать в ЕС могут только определенные категории людей — дипломаты, студенты, моряки, рабочие с приглашением и резиденты Евросоюза.

Украинцев задержали в Греции

4 июля украинцы прибыли в Афины двумя рейсами из Киева. Пограничная служба Греции не пустила их в страну, отправила в местную тюрьму.

Ночь украинцы с детьми провели закрытыми в комнате для задержаных. В ных отобрали все вещи, кроме документов и мобильных телефонов.

Источник: Анна Валевская