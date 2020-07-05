Консул України в Афінах відвіз воду та продукти затриманим в Афінах українцям.

Про це повідомили у Департаменті консульської служби МЗС.

Українські дипломати вирішують проблеми 17 громадян, яких не пустили у Грецію через заборону в’їзду для іноземців у ЄС під час карантину.

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– Їх не затримано, а не пропустили на в’їзд до країни у зв’язку чинними обмеженнями. Нині дипломати вирішують проблему, – пояснили у МЗС.

Швидше за все українців депортують у вівторок.

6 липня у МЗС пообіцяли дати розгорнутий коментар про ситуацію.

Яка ситуація з українцями

Одна з затриманих Анна Валевська підтвердила, що до них впустили консула України. Він привіз їжу, матраци, антисептики та інші потрібні речі.

Компанія Wizz Аir передала сухпайки та воду для своїх п’яти пасажирів.

Дівчина розповіла, що їхала транзитом через Афіни в Париж на навчання. Але грецькі прикордонники не відреагували на документи і затримали її.

Правила в’їзду для українців у ЄС

У МЗС нагадують, що купівля квитка на літак чи автобус не є причиною пропуску на територію Європейського союзу. З тимчасовими правилами в’їзду у ЄС можна ознайомитись на можна ознайомитись тут.

В’їжджати до ЄС можуть тільки певні категорії людей – дипломати, студенти, моряки, робітники із запрошенням та резиденти Євросоюзу.

Українців затримали в Греції

4 липня українські туристи прибули до Афін двома рейсами з Києва. Прикордонна служба Греції не впустила їх у країну, натомість відправила до місцевої буцегарні.

Ніч українці з дітьми провели зачиненими у кімнаті з затриманими. У них відібрали всі речі, крім документів і мобільних телефонів.

Джерело: Ганна Валевська