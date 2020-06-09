Выборы в областные советы Луганщины и Донецкой и Луганской областей в этом году не состоятся.

Об этом на брифинге в Северодонецке заявил депутат фракции Слуга народа Максим Ткаченко.

— Пока выборов в областные советы не будет. В этом году их точно не будет.

По мнению Ткаченко, до мирного решения ситуации и “пока действуют военно-гражданские администрации” об организации избирательного процесса говорить нельзя.

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Украинская сторона будет обсуждать возможность переизбрания депутатов на Донбассе только после восстановления контроля над своей государственной границей. Как заявили в Госдепе США, это возможно только после выполнения блока по безопасности в Минских договоренностях.

Последний раз выборы в облсоветов Донецкой и Луганской областях состоялись еще во времена президентства Виктора Януковича, в 2010 году. После вооруженного конфликта в 2014 году проведения выборов на Донбассе стало невозможным.

Также эту тему неоднократно обсуждали местные общественные деятели и активисты: речь шла о выборах в областные советы на подконтрольной Украины территории.

Фото: Максим Ткаченко