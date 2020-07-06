Над виборчими дільницями на Донбасі повинен майоріти український прапор. Цього немає, тому на сьогодні неможливо організувати проведення місцевих виборів 2020 за Конституцією України на тимчасово окупованих територіях, вважає секретар РНБО Олексій Данілов.

Водночас, на його думку, якщо стануться якісь зміни, вибори там коли-небуть будуть.

Поки ж, за словами Данилова, навіть важко уявити, що там працюють українські ЗМІ, наша ЦВК та представлені українські політичні сили.

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Місцеві вибори 2020 в Україні

Вибори до органів місцевого самоврядування в Україні мають відбутися в останню неділю жовтня – 25 числа.

Проте на окупованих територіях така можливіть буде лише після відновлення контролю над державним кордоном на Сході.

Востаннє вибори до облрад Донецької та Луганської областей відбулися ще за часів Віктора Януковича – у 2010 році. Після початку збройного конфлікту у 2014 році проведення виборів на окупованому Донбасі стало неможливим.

Фото: Олексій Данілов