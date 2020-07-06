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Факты / Мир / Россия

В РФ прокомментировали возможное наступление на Херсонскую область

В Кремле открещиваются от намерения атаковать Херсонскую область, чтобы восстановить водоснабжение в оккупированный Крым.

Об этом заявил пресс-секретар президента РФ Дмитрий Песков.

— Это искусственное нагнетание антироссийской истерии в Украине, — заявил Песков.

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Он также прокомментировал заявления российских политиков, призывающих атаковать Украину. Песков назвал это просто словами.

ВМС Украины готовятся к наступлению

Украинский флот готов отразить атаку врага на Херсонскую область, если это потребуется. Об этом заявил командующий ВМС ВС Украины Алексей Неижпапа.

В Украине появились действенные инструменты — комплексы Нептун, чьи ракеты могут долететь до базы Черноморского флота в РФ. Поэтому силы ВМС готовы к наступлению на Крым.

Отныне Украина будет усиливать свои позиции на море, заявил Неижпапа.

Источник: УНИАН

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