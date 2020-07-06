Украинские туристы улетели в Грецию по ошибке авиакомпаний — МИД

Инцидент с украинскими туристами в Греции – это ошибка в работе двух авиалиний, поэтому вопросы с их питанием и возвращением в Украину ложатся на этих авиаперевозчиков, сказал на брифинге заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.
Дипломат отметил, что это их обязанность – проверять наличие документов, разрешающих гражданам Украины въезд в указанные страны.
Поэтому, по его словам, МИД сегодня в очередной раз проведет инструктаж для авиаперевозчиков о необходимости тщательно придерживаться правил во время карантина.
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Енин также рассказал, что украинцы в Афинах находятся в постоянном контакте с консульством, они обеспечены всем необходимым.
Украинцы застряли в Греции
17 украинцев, которые еще 4 июля вылетели в Грецию, смогут вернуться домой во вторник, 7 июля.
Они прибыли в Афины двумя рейсами из Киева. Пограничная служба Греции не впустила их в страну и отправила в полицию.
В МИД Украины напоминают, что покупка билета на самолет или автобус не является причиной пропуска на территорию Евросоюза, а въезжать в ЕС могут только определенные категории людей — дипломаты, студенты, моряки, рабочие с приглашением и резиденты
Фото: МЗС України