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Факти / Україна / Суспільство

Українські туристи вилетіли в Грецію через помилку авіакомпаній – МЗС

Інцидент з українськими туристами в Греції – це помилка в роботі двох авіаліній, тому питання з їх харчуванням та поверненням в Україну лягають на цих авіаперевізників, сказав на брифінгу заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

Дипломат зазначив, що це їх обов’язок – перевіряти наявність документів, які дозволяють громадянам України в’їзд у зазначені країни.

Тому, за його словами, МЗС сьогодні вчергове проведе інструктаж для авіаперевізників щодо необхідності ретельного дотримання правил під час карантину.

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Єнін також розповів, що українці в Афінах перебувають на постійному контакті з консульством, вони забезпечені всім необхідним.

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17 українців, які ще 4 липня вилетіли до Греції, зможуть повернутися додому у вівторок, 7 липня.

Вони прибули до Афін двома рейсами з Києва. Прикордонна служба Греції не впустила їх до країни і відправила до поліції.

У МЗС України нагадують, що купівля квитка на літак чи автобус не є причиною пропуску на територію Євросоюзу, а в’їжджати до ЄС можуть тільки певні категорії людей – дипломати, студенти, моряки, робітники із запрошенням та резиденти.

Фото: МЗС України

Джерело: Інтерфакс-Україна

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