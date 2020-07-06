Українські туристи вилетіли в Грецію через помилку авіакомпаній – МЗС

Інцидент з українськими туристами в Греції – це помилка в роботі двох авіаліній, тому питання з їх харчуванням та поверненням в Україну лягають на цих авіаперевізників, сказав на брифінгу заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

Дипломат зазначив, що це їх обов’язок – перевіряти наявність документів, які дозволяють громадянам України в’їзд у зазначені країни.

Тому, за його словами, МЗС сьогодні вчергове проведе інструктаж для авіаперевізників щодо необхідності ретельного дотримання правил під час карантину.

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Єнін також розповів, що українці в Афінах перебувають на постійному контакті з консульством, вони забезпечені всім необхідним.

Українці застрягли в Греції

17 українців, які ще 4 липня вилетіли до Греції, зможуть повернутися додому у вівторок, 7 липня.

Вони прибули до Афін двома рейсами з Києва. Прикордонна служба Греції не впустила їх до країни і відправила до поліції.

У МЗС України нагадують, що купівля квитка на літак чи автобус не є причиною пропуску на територію Євросоюзу, а в’їжджати до ЄС можуть тільки певні категорії людей – дипломати, студенти, моряки, робітники із запрошенням та резиденти.

Фото: МЗС України