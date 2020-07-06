В Одессе хотят начать обучение в школах с 1 сентября.

Городской глава Геннадий Труханов поручил директору департамента образования и науки Одесского горсовета Елене Буйневич изучить вопросы организации учебного процесса с 1 сентября с соблюдением соответствующих санитарных норм и социальной дистанции.

Читайте: В режиме онлайн или в несколько смен: как школьники будут учиться осенью

Во время совещания в мэрии отмечалось, что дистанционное обучение не может обеспечить детям соответствующую подготовку и усвоение учебного материала.

Кроме того, он поручил директору департамента образования и науки Одесского горсовета собрать директоров школ, педсоветы, родительские комитеты и парламент старшеклассников, чтобы выслушать их мнение.

По словам Труханова, нельзя вводить тотальные запреты, а затем отменять их под влиянием людей, которые выходят на протесты.

Также он добавил, что соответствующее решение будет принято после вышеупомянутых собраний на заседании городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Дистанционное обучение в Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Верховной Рады сообщил, что страна предполагает форму дистанционного обучения с 1 сентября, поскольку мир готовится ко второй волне пандемии коронавируса.

Он отметил, что Украина должна иметь возможность начать дистанционное обучение с 1 сентября, но никто не отказывается от традиционного образования в школах.

В условиях умеренного распространения коронавируса в Украине и стабильной ситуации обучение начнется с соблюдением противоэпидемических мер безопасности в учебных учреждениях.

Источник: Одесский городской совет