В Одесі хочуть розпочати навчання у школах з 1 вересня.

Міський голова Геннадій Труханов доручив директору департаменту освіти і науки Одеської міськради Олені Буйневич вивчити питання щодо організації навчального процесу з 1 вересня з дотриманням відповідних санітарних норм та соціальної дистанції.

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Під час наради у мерії зазначалось, що дистанційне навчання не може забезпечити дітям відповідну підготовку та засвоєння навчального матеріалу.

Окрім того, він доручив директору департаменту освіти і науки Одеської міськради зібрати директорів шкіл, педради, батьківські комітети та парламент старшокласників, аби вислухати їхню думку.

За словами Труханова, не можна вводити тотальні заборони, а потім скасовувати їх під впливом людей, які виходять на протести.

Також він додав, що відповідне рішення буде ухвалено після вищезгаданих зборів на засіданні міської комісії з питань ТЕБ та НС.

Дистанційне навчання в Україні

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Верховної Ради повідомив, що країна передбачає форму дистанційного навчання з 1 вересня, оскільки світ готується до другої хвилі пандемії коронавірусу.

Він зазначив, що Україна повинна мати змогу розпочати дистанційне навчання з 1 вересня, але ніхто не відмовляється від традиційної освіти у школах.

В умовах помірного поширення коронавірусу в Україні та стабільної ситуації навчання розпочнеться з дотриманням протиепідемічних заходів безпеки у навчальних закладах.

Джерело: Одеська міська рада