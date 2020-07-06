17 украинцев вернут из Афин (Греция) во вторник, 7 июля.
Об этом сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.
По его словам, сейчас украинцы находятся в полицейском участке аэропорта Афин и ожидают обратного рейса в Украину.
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Он отметил, что консульские должностные лица работают для улучшения условий пребывания украинцев. В частности, для женщины, которая находится с двумя внуками. Для них пытаются добиться о предоставлении разрешение на проживание в гостинице.
Дело находится на контроле руководства МИД, Департамента консульской службы и посольства Украины в Греции.
Украинцы в Греции
4 июля в аэропорту Афин задержали 17 граждан Украины, которые прилетели из Киева на рейсах компаний Wizzair и Rayanair. Их не впустили в страну из-за запрета на въезд в Евросоюз гражданам третьих стран.
Среди задержанных — 15 взрослых и двое детей 8 и 9 лет. Их разместили в полицейском участке аэропорта Афин.
Утром 5 июля должностное лицо посольства Украины доставило украинцам питьевую воду и средства личной гигиены. Также им разрешили покупать напитки и еду.
Сейчас консулы ведут переговоры с Грецией, чтобы к украинцам не применялась процедура депортации и им не был запрещен многолетний въезд в страны ЕС.
Фото: Европейская правда