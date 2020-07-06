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Факти / Україна

Затримання українців в Афінах: Греція пропустила одну студентку

Одній українці, яка прибула до Греції разом з 16 іншими громадянами України 4 липня, місцева влада надала дозвіл на в’їзд до країни. Їй не треба перебувати на 14-денній обсервації.

Про це повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

– Щодо неї ухвалили таке рішення, оскільки вона студентка. Їй зробили тест, він негативний, – уточнив Сергій Погорельцев.

Читайте: У МЗС розповіли, коли повернуть українців з Греції

Інших 16 громадян України до Греції не пускають.

4 липня 17 туристів із України не пустили до Афін через карантинні обмеження для громадян третіх країн.

15 дорослих і двоє дітей два дні перебувають у поліцейській дільниці аеропорту Афін і очікують зворотного рейсу до України.

У МЗС повідомили, що українських туристів повернуть на батьківщину 7 липня.

Джерело: УНІАН

Фото: Dreamstime

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