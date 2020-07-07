У Хмельницькому СБУ виявила канал витоку персональних даних з баз Державної фіскальної служби.

За даними слідства, колишній співробітник Головного управління фіскальної служби у Хмельницькій області організував злочинну групу, яка збирала та передавала замовникам дані з обмеженим доступом із автоматизованих інформаційних баз ДФС.

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До складу такої групи входили чинні працівники податкової служби.

Наразі правоохоронцями був затриманий організатор злочинної групи під час передання інформації за ст. 208 КПК України. Також працівниками СБУ перевіряється інформація щодо використання цього каналу представниками “ДНР” та “ЛНР”.

Під час обшуків було вилучено комп’ютерну техніку та флеш-накопичувачі, які містять інформацію з обмеженим доступом.

Справу розпочато за ст. 361-2 (Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом), ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах) КК України.

Організаторам повідомлено про підозру. Наразі тривають слідчі дії, щоб встановити спільників з ДФС та податкової.















Могли передати дані в “ЛДНР”: екс-податківець торгував даними з бази ДФС / 4 фотографии

Передання персональних даних

У Чернівцях кіберполіція затримала 17-річного хлопця, який викрадав та продавав персональні дані громадян з різних країн світу.

Він втручався у роботу міжнародних компаній та за допомогою вірусу викрадав конфіденційну інформацію, яку потім за гроші надавав іншим. Слідчі виявили понад 300 тис. текстових файлів із особистими даними.