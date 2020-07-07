В Украине действует красный и зеленый списки стран из-за ситуации с коронавирусом в мире. 7 июля Министерство здравоохранения обновило список стран, относящихся к красной зоне.

Сейчас в списке ”красных” 62 страны, сообщили в Минздраве Украины.

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В красный список стран вошли:

Казахстан;

острова Теркс и Кайкос;

Палестина;

Кыргызстан;

Сейшельские острова;

Мексика;

Черногория;

Суринам;

Сальвадор,

Албания;

Чехия.

В страны зеленой зоны добавилась Румыния, Болгария, Иран, Сербия, Польша, Италия, Турция, Хорватия, Греция,

Особенности зеленой и красной зоны:

из зеленой зоны человеку не нужна обсервация;

из красной зоны человеку нужно пройти 14-дневную обсервацию.

Куда открытые ворота для украинцев

В 23 страны можно лететь туристам из Украины.

В некоторые страны для въезда нужна виза, а в других действуют определенные карантинные ограничения, рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба.

Из стран Европы принимают украинцев только те государства, которые не являются членами ЕС.

Главная преграда для открытия границ ЕС для Украины — это количество случаев коронавируса.