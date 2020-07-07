7 июля в 4.15 в Крыму оккупанты ворвались в дома крымских татар с обысками.
Об этом сообщает общественная организация Крымская солидарность.
Обыски происходят в разных районах Крыма, в частности в селах Бахчисарайского и Симферопольского районов.
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Информация постоянно обновляется, но по состоянию на 7.00 обыски прошли в 11 домах.
⚡️ОБЫСКИ В КРЫМУ
UPD_2. 7.00 утра. В Симферополе сообщают о седьмом обыске — в Каменке у Бектемирова Вадима…
Опубликовано Крымская солидарность Понедельник, 6 июля 2020 г.
Оккупанты пришли с обысками к крымским татарам в апреле 2019 года.
Тогда они разыскивали крымского татарина Руслана Бекирова.
Им удалось задержать Бекирова, его обвиняли в том, что в гараже у него были документы с “сепаратистскими высказываниями”.
После обысков мужчину посадили в авто и увезли в неизвестном для родственников направлении.
Источник: Крымская солидарность