7 июля в 4.15 в Крыму оккупанты ворвались в дома крымских татар с обысками.

Об этом сообщает общественная организация Крымская солидарность.

Обыски происходят в разных районах Крыма, в частности в селах Бахчисарайского и Симферопольского районов.

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Информация постоянно обновляется, но по состоянию на 7.00 обыски прошли в 11 домах.

⚡️ОБЫСКИ В КРЫМУ UPD_2. 7.00 утра. В Симферополе сообщают о седьмом обыске — в Каменке у Бектемирова Вадима… Опубликовано Крымская солидарность Понедельник, 6 июля 2020 г.

Оккупанты пришли с обысками к крымским татарам в апреле 2019 года.

Тогда они разыскивали крымского татарина Руслана Бекирова.

Им удалось задержать Бекирова, его обвиняли в том, что в гараже у него были документы с “сепаратистскими высказываниями”.

После обысков мужчину посадили в авто и увезли в неизвестном для родственников направлении.

Источник: Крымская солидарность