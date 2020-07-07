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Факти / Україна

Окупанти проводять обшуки у будинках кримських татар

7 липня о 4.15 в Криму окупанти увірвалися до будинків кримських татар з обшуками.

Про це повідомляє громадська організація Кримська солідарність.

Обшуки відбуваються у різних районах Криму, зокрема в селах Бахчисарайського та Сімферопольського районів.

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Інформація постійно оновлюється, але станом на 7.00 обшуки пройшли в 11 будинках.

⚡️ОБЫСКИ В КРЫМУ

UPD_2. 7.00 утра. В Симферополе сообщают о седьмом обыске – в Каменке у Бектемирова Вадима…

Опубликовано Крымская солидарность Понедельник, 6 июля 2020 г.

Окупанти прийшли з обшуками до кримських татар в квітні 2019 року.

Тоді вони розшукували кримського татарина Руслана Бекірова.

Їм вдалося затримати Бекірова, його звинувачували у тому, що в гаражі у нього були документи з “сепаратистськими висловлюваннями”.

Після обшуків чоловіка посадили до авто і відвезли в невідомому для родичів напрямку.

Джерело: Кримська солідарність

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